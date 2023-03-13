ТАСС: в Москве пропал помощник главы коллегии Евразийской экономической комиссии Дмитрий Шедко

Москва, , 16:28 — REGNUM В Москве пропал помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Шедко. Об этом 13 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дмитрий Шедко. eaeunion.org

«В полицию от знакомых поступило заявление том, что пропал Дмитрий Шедко, помощник председателя коллегии ЕЭК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что его не нашли по месту жительства, на телефонные звонки и сообщения он не отвечает.

Источник уточнил, что заявление о пропаже Шедко поступило 10 марта. Последний раз его видели 9 марта. Сейчас предпринимаются меры по установлению его местонахождения.

Ранее Шедко, который является гражданином Белоруссии, занимал пост первого замглавы белорусского министерства связи и информатизации. Последнее время он жил в Москве и работал помощником председателя коллегии ЕЭК.