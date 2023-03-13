Военный эксперт Онуфриенко: рассчитывать на попадание ВСУ в котел у Авдеевки пока преждевременно

Авдеевка, ДНР, , 16:30 — REGNUM Сценарий, при котором подразделения ВСУ попадают в котел в районе Авдеевки, севернее линии Опытное — Водяное, сейчас нереалистичен, сказал ИА REGNUM военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал сообщение источников «Русская весна» о том, что ВСУ оказались под угрозой окружения в районе города Авдеевки.

Бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении © Сергей Аверин/РИА Новости

«Наступление от села Опытное и поселка Водяное (они находятся к юго-западу от Авдеевки) в направлении населённого пункта Северное началось более месяца назад. Этот участок порядка трёх километров до сих пор не преодолён, и населённый пункт не взят, — подчеркивает Онуфриенко. — До взятия Северного говорить даже об огневом контроле трассы из Орловки в Авдеевку не приходится — как и не приходится говорить об окружении».

ВС России завязали бои на восточных окраинах Красногоровки — села к северу от Авдеевки, бои идут в этом населённом пункте, отмечает эксперт. «Но, опять же, от Красногоровки ещё чуть менее трёх километров до железнодорожной линии из Авдеевки, которая как линия снабжения находится под огневым контролем, — подчеркнул эксперт. — Но для того, чтобы замкнуть кольцо окружения группировки ВСУ, нужно пройти несколько десятков километров с юга и с севера. Это нереалистично».

Боевые действия под Авдеевкой © ИА REGNUM

Онуфриенко предполагает, что «возможности отхода у ВСУ будут оставаться ещё не одну неделю, а если характер боевых действий не изменится, то и не один месяц».

О том, что российские силы практически освободили село Красногоровку к северу от Авдеевки, 12 марта сообщил ТАСС полковник в отставке, военный эксперт Эдуард Басурин. По его словам, сейчас на окраинах идут зачистки. Из Красногоровки ВСУ регулярно наносили удары по Донецку и Ясиноватой.