Донецк, , 16:16 — REGNUM Мирный житель погиб при обстреле ВСУ центра Волновахи в Донецкой Народной Республике, ещё один человек получил ранения. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Последствия обстрела Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 марта поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики», — говорится в телеграм-канале представительства.

Так, в Волновахе на улице Шевцовой погиб мужчина 1958 года рождения, ещё один мужчина 1959 года рождения ранен, уточнили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, территорию ДНР за прошедшие сутки обстреляла 16 раз украинская армия. На донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов из РСЗО HIMARS и БМ-30 «Смерч», AGM-88 HARM, артиллерии калибра 155 и 152 мм. На ясиноватском направлении ВСУ совершили три обстрела из РСЗО и артиллерии калибра 155 мм. Также в Петровском районе Донецка были обнаружены мины ПФМ «Лепесток».