В Еврокомиссии не сообщили, обсуждали ли Байден и фон дер Ляйен теракты на «Северных потоках»

Брюссель, , 16:16 — REGNUM Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант 13 марта отказалась отвечать на вопрос, обсуждалась ли тема терактов на «Северных потоках» во время визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Вашингтон на минувшей неделе (6–12 марта).

Следствие Цитата м/ф «Следствие ведуит колобки». реж. Аида Зябликова. 1983. СССР

Власти европейских стран продолжают проводить «расследования», новых данных у Еврокомиссии нет, а делать выводы на основании газетных публикаций в ЕК не будут, отметила Спинант.

Ранее западные СМИ со ссылкой на «осведомленные источники» сообщили, что теракты на «Северных потоках» были организованы «проукраинской группировкой», которая якобы действовала автономно как от киевских властей, так и от властей западных стран.

В Кремле усомнились, что частные лица способны совершить диверсию подобного масштаба. Также данные сообщения опровергли и в Киеве.

Версия об автономной «проукраинской группировке» вброшена в СМИ для отвлечения внимания, силы специального назначения, способные совершить подобный теракт, есть у США и у Великобритании, отметил ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.