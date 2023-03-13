Минпромторг: обязательную маркировку БАДов в России могут начать с 1 октября 2023 года

Москва, , 16:18 — REGNUM В России с 1 октября 2023 года может начаться обязательная маркировка биологически активных добавок (БАД). Об этом 13 марта сообщила заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева во время выступления в Совете Федерации.

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По её словам, Минпромторг подготовил проект постановления о ведении обязательный маркировки биологически активных добавок.

Она уточнила, что маркировка предусматривает внедрение в течение двух лет. Так, с 1 сентября 2023 года будет осуществляться регистрация в информационной системе маркировки, а с 1 октября планируется ввести обязательную маркировку биологически активных добавок производителями и импортерами.

Приезжева уточнила, что с 1 марта 2024 года планируется сделать обязательной фиксацию кода маркировки при розничной продаже, а с 1 мая в систему должна представляться информация о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета.

Она добавила, что к 1 сентября 2025 года должна наступить поштучная прослеживаемость.

Как передавало ИА REGNUM, депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов, попавший в реанимацию в Москве после якобы отравления мухоморами, обвинил в произошедшем биологически активные добавки (БАД).