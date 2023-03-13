В ЕС раскритиковали план Китая по Украине из-за того, что Пекин «не соблюдает нейтралитет»

Брюссель, , 16:32 — REGNUM Китай не является нейтральным посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил 13 марта на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Флаги Китая и ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Европейский союз не поддержал «мирный план» Пекина, поскольку в КНР занимают сторону одного из участников конфликта на Украине.

«Китай отказывается говорить, кто является агрессором, а кто — жертвой», — пояснил Стано.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что план урегулирования украинского конфликта, предложенный Китаем, содержит ряд «положительных элементов». При этом он упрекнул Пекин за недостаточно «серьёзное» отношение к предложениям. Иначе Китай, по его словам, «помогал бы» Украине на протяжении всего 2022 года.