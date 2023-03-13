Варшава, , 16:01 — REGNUM Представители польского «Движения климатической солидарности» приковали себя к батареям в центральном офисе правящей партии «Право и справедливость» в Варшаве. Об этом сообщает 13 марта портал «Онет».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что молодые активисты «мирно» вошли в здание, где находится офис правящей партии Польши, и там приклеили себя к стенам и приковали к батареям. Они требуют, чтобы премьер-министр Матеуш Моравецкий ответил на адресованное ему открытое письмо о передаче энергии в руки граждан.

«На место происшествия прибыла группа полицейских и вмешалась в происходящее», — говорится в сообщении.

Письмо Моравецкому было направлено 23 февраля. В нём активисты обвинили правительство в «заоблачном» росте расходов на отопление и «присвоении» энергетики. Энергия должна быть отдана людям, подчеркнули они.

Движение требует развивать в каждом муниципалитете энергетический кооператив и передать гражданам часть контроля над энергетическими компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, польская компания Orlen, оставшаяся без российской нефти, намерена потребовать от России компенсации за прекращение поставок. Поставлять нефть по трубопроводу в Польшу Россия перестала в конце февраля 2023 года, когда истёк контракт Orlen с компанией «Роснефть».