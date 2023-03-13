Wall Street Journal: ВСУ несут большие потери в Артёмовске из-за проблем с эвакуацией раненых

Вашингтон, , 16:01 — REGNUM ВСУ несут большие потери в Артёмовске (украинское название — Бахмут) из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых. Об этом 13 марта пишет американская газета The Wall Street Journal.

Покинутые позиции ВСУ © Виктор Антонюк/РИА Новости

«Украинские войска несут большие потери в Бахмуте, особенно сейчас, когда дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых», — говорится в материале.

Отмечается, что альтернативные грунтовые дороги стали непроходимыми для многих колёсных транспортных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ концентрируют силы в районе Артёмовска для разблокировки города.