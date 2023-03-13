В МИД Франции поддержали перспективу интеграции Грузии в ЕС

Париж, , 16:03 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила с президентом Грузии Саломе Зурабишвили вопрос интеграции страны в Евросоюз. Об этом 13 марта сообщает МИД Франции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили © Стрингер/РИА Новости

Уточняется, что Колонна заявила о поддержке процесса интеграции Грузии в Европейский союз.

«Министр подчеркнула необходимость реформ с целью укрепления верховенства права, согласно 12 рекомендациям, сформулированными Еврокомиссией в июне 2022 года, чтобы иметь возможность получить статус кандидата в члены ЕС», — говорится в коммюнике французского МИД.

Согласно заявлению Колонны, Париж также приветствует решение грузинского правительства отозвать законопроект «об иностранных агентах». Глава МИД Франции призвала власти Грузии к бдительности в отношении угроз сплочённости населения и заявила о планах продолжать укреплять двусторонние отношения между Парижем и Тбилиси.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди» заявил, что Читайте также: власти Грузии делают всё необходимое для получения страной статуса кандидата в члены Европейского союза. По его мнению, реальный прогресс Грузии на пути евроинтеграции начался только после прихода к власти «Грузинской мечты».