Киев, 13 марта, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своем YouTube-канале, что президент Украины Владимир Зеленский позволил Западу обмануть украинцев: ВСУ испытывают трудности, при этом союзники не спешат с поставками нужного оружия.

James McGill/Global Look Press Владимир Зеленский

Он отметил, что у ВСУ нет нужного для наступления оружия, при этом Запад кормит Украину «завтраками».

«Дурилка полная украинцев идёт, используют по полной программе. Ну, Зеленский даёт, чтобы использовали, а кто ещё», — заявил Соскин, добавив, что среди украинских военнослужащих фиксируется большое число потерь, огромное число раненых.

Он отметил, что в финансовом секторе дела тоже обстоят не лучше.

Режим Зеленского довёл страну до банкротства, добавил политик, уточнив, что экономика Украины близка к дефолту.

Как передавало ИА REGNUM, Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 190 военных ВСУ.