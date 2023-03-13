Москва, , 15:57 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело после приостановки движения между станциями БКЛ «Новаторская» и «Аминьевская» в Москве, сообщила 13 марта старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ по забору грунта, которые проводились на западе столицы, и которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ.

По данным следствия, земельные работы проводили сотрудники одной из частных строительных организаций.

В настоящее время изымается строительная и проектная документация, а также договоры субподряда и иные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, движение поездов на Большой кольцевой линии московского метро было прервано 13 марта из-за незаконных работ застройщика недвижимости. Компания, не согласовав работы с подземкой, начала бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская».

Администрация подземки попросила о возбуждении уголовного дела.