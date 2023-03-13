Москва, 13 марта, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после приостановки движения между станциями БКЛ «Новаторская» и «Аминьевская» в Москве, сообщила 13 марта старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По её словам, уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ по забору грунта, которые проводились на западе столицы, и которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ.

По данным следствия, земельные работы проводили сотрудники одной из частных строительных организаций.

В настоящее время изымается строительная и проектная документация, а также договоры субподряда и иные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, движение поездов на Большой кольцевой линии московского метро было прервано 13 марта из-за незаконных работ застройщика недвижимости. Компания, не согласовав работы с подземкой, начала бурильные работы над тоннелем метро между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская».

Администрация подземки попросила о возбуждении уголовного дела.