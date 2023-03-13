МИД Украины опроверг сообщения об отправке активистов в Грузию для участия в протестах

Киев, , 15:57 — REGNUM Сообщения об отправке с Украины в Грузию бывших соратников Михаила Саакашвили для участия в протестах не соответствуют действительности, заявил 13 марта официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

С соответствующим заявлением выступил ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.

Заявления об участии украинских властей в подготовке переворота в Грузии и втягивании ее в войну с Россией являются беспочвенными «инсинуациями», сказал Николенко.

Как сообщалось ранее, в начале марта 2023 года в Грузии начались массовые акции протеста, формальным поводом послужило рассмотрение в парламенте страны так называемого закона об иноагентах.

С Украины в Грузию прибыли несколько десятков человек, их задачей является раскачивание ситуации и втягивание Грузии в войну с Россией, отметил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.