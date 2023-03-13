Пользователи Twitter ожидают поражения Украины из-за разногласий с США по целям конфликта

Вашингтон, , 16:07 — REGNUM Пользователи социальной сети Twitter бурно обсудили статью американского издания Politico об обострении разногласий между Вашингтоном и Киевом по поводу завершения украинского конфликта и его целей.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из комментаторов назвал конфликт «схемой по отмыванию денег», добавив, что тысячи погибших украинцев не имеют значения для политиков, спровоцировавших конфликт.

«Путин правильно понял, что время — его самый большой союзник», — отметил другой, уточнив, что чем дольше тянется конфликт, тем хуже становится киевскому режиму.

Ещё один пользователь социальной сети акцентировал внимание на том, что «всё кончено», поскольку демократы в США отмыли всё, что могли.

«У США и Украины такое же «единство», какое раньше было у Соединенных Штатов с Афганистаном», — поделился мнением еще один пользователь.

Другой комментатор рассказал, что на месте президента Украины Владимира Зеленского, он бы «убрался к чёрту» из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеран американской армии Ноктис Дрейвен заявил, что конфликт России и Украины станет лишь первым шагом со стороны Запада, который не смирится со своим поражением и не остановится перед таким исходом.