Вашингтон, 13 марта, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter бурно обсудили статью американского издания Politico об обострении разногласий между Вашингтоном и Киевом по поводу завершения украинского конфликта и его целей.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Один из комментаторов назвал конфликт «схемой по отмыванию денег», добавив, что тысячи погибших украинцев не имеют значения для политиков, спровоцировавших конфликт.

«Путин правильно понял, что время — его самый большой союзник», — отметил другой, уточнив, что, чем дольше тянется конфликт, тем хуже становится киевскому режиму.

Ещё один пользователь социальной сети акцентировал внимание на том, что «всё кончено», поскольку демократы в США отмыли всё, что могли.

«У США и Украины такое же «единство», какое раньше было у Соединенных Штатов с Афганистаном», — поделился мнением еще один пользователь.

Другой комментатор рассказал, что на месте президента Украины Владимира Зеленского он бы «убрался к чёрту» из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеран американской армии Ноктис Дрейвен заявил, что конфликт России и Украины станет лишь первым шагом со стороны Запада, который не смирится со своим поражением и не остановится перед таким исходом.