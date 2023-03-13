ДНР, 13 марта, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины Ирина Верещук не знает о точном числе гражданских лиц в Артёмовске, поскольку весь гражданский контингент находится в подвалах из-за ведущихся боевых действий. Об этом ИА REGNUM сказал военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Так он прокомментировал заявление замглавы киевского правительства в интервью испанской газете El País о том, что в Артёмовске остаётся 1 тысяча гражданских лиц.

«На самом деле Ирина Верещук понятия не имеет, сколько гражданских осталось в Артёмовске, — подчеркнул Онуфриенко. — Можно вести у людей боевые действия над головами, и никто не узнает, что кто-то прячется в подвалах, пока эти бои не закончатся. Точно так же происходит в Марьинке и происходило в Мариуполе. Гражданские всегда остаются в подвалах, до последнего никто не выходит».

В Артёмовске могут оставаться «несколько тысяч человек», полагает собеседник.

«По освобождённым российскими штурмовыми подразделениями территориям видно, что люди всё время выходят, — отметил Онуфриенко. — ВСУшники тоже жалуются: они видят, что гражданские выходят, лишь дождавшись прихода наших военных. А общее количество гражданских лиц можно будет посчитать только после освобождения Артёмовска. Но учитывая, что к началу боёв за Артёмовск там находилось около 30 тысяч человек, видимо, пара тысяч в городе всё же остаётся».

В опубликованном 3 марта репортаже ИА REGNUM приводятся слова беженцев из Артёмовска, которым удалось уйти из районов, контролируемых ВСУ. «Немецкие фашисты такого не делали, какое делали с нами, — поделился один из собеседников. — Мы постоянно под обстрелами, выйти со двора было невозможно, их обстреливали снайперы… У нас не было ни связи, ни воды… мы жили, как бомжи в подвалах».

Противник концентрирует силы в районе Артёмовска, стремясь разблокировать этот стратегически важный город. Об этом 13 марта сообщил в эфире Первого канала командир спецназа «Ахмат», помощник главы Чечни Апты Алаудинов.