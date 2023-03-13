Командующим группировкой ВСУ «Север» назначен Дмитрий Красильников

Киев, , 15:54 — REGNUM В ВСУ сменился командующий группировкой «Север». Об этом 13 марта сообщает минобороны Украины.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По официальной информации, командующим группировкой «Север» назначен бригадный генерал Дмитрий Красильников, сменивший на этом посту генерал-майора Виктора Николюка.

Николюк займёт должность командующего подготовки командования сухопутных войск ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Верховая рада Украины приняла решение о назначении Василия Малюка исполняющим обязанности руководителя Службы безопасности страны.

Бывший глава СБУ Иван Баканов был отстранён от должности согласно указу президента Украины Владимира Зеленского в середине июля 2022 года.