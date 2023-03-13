Киев, 13 марта, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В ВСУ сменился командующий группировкой «Север». Об этом 13 марта сообщает минобороны Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По официальной информации, командующим группировкой «Север» назначен бригадный генерал Дмитрий Красильников, сменивший на этом посту генерал-майора Виктора Николюка.

Николюк займёт должность командующего подготовки командования сухопутных войск ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Верховая рада Украины приняла решение о назначении Василия Малюка исполняющим обязанности руководителя Службы безопасности страны.

Бывший глава СБУ Иван Баканов был отстранён от должности согласно указу президента Украины Владимира Зеленского в середине июля 2022 года.