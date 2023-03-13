Москва, 13 марта, 2023, 15:38 — ИА Регнум. В Запорожской и Херсонской областях за неделю задержаны 30 пособников ВСУ. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В течение недели росгвардейцы задержали военнослужащего ВСУ, а также порядка 30 пособников противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они передавали информацию о местоположении позиций российских военных, составе войск и маршрутах передвижения, используя личные телефоны и другие средства связи. Чаще всего переписка велась в чатах закрытых групп соцсетей.

Кроме того, у них изъято большое количество оружия, в том числе танковый пулемёт, ПЗРК «Игла», девять гранатомётов, свыше 70 охотничьих ружей, более 20 гранат, 3,5 тыс. боеприпасов, радиостанции.

Также сотрудниками Росгвардии выявлены источники радиоизлучения, перехвачены сотни фрагментов радиограмм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что задержанные в регионе пособники ВСУ быстро соглашаются содействовать российским военным.