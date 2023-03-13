Москва, , 15:38 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 190 военных ВСУ, сообщили 13 марта в Министерстве обороны РФ.

Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» ВС РФ © Алексей Майшев/РИА Новости

«За сутки (на указанном направлении) уничтожено до 190 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, было уничтожено три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Вооруженные силы России начали мощнейшее наступление в районе Донецка, пишет «Русская весна». Также сообщается, что ВСУ оказались под угрозой котла в Авдеевке.