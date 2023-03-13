Берлин, , 15:40 — REGNUM Импорт сырой нефти из России в Германию в январе текущего года сократился на 99,9% по сравнению с январём 2022-го. Об этом сообщает 13 марта Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В январе Германия импортировала всего 3,5 тыс. тонн сырой российской нефти, тогда как годом ранее объём импорта составил 2,8 млн тонн. Учтённый в январе объём нефти был ввезён в ЕС ещё до наступления нового года.

Чтобы заместить российскую нефть, Германия на 44% нарастила импорт из Норвегии, на 42% — из Великобритании, на 34,6% — из Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 декабря 2022 года в ЕС действует эмбарго на морские поставки нефти из России. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия установили предельную цену на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне $60 за баррель. Ограничение действует для подчинённых им судов и территорий. 5 февраля 2023 года вступили в силу аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России. В зависимости от категории нефтепродуктов предельная цена составляет $100 и $45 за баррель.