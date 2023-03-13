Пекин, 13 марта, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на фоне вероятного визита в Россию рассматривает возможность посетить несколько стран Европы. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

Xie Huanchi/Global Look Press Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

«Мистер Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию», — говорится в сообщении издание.

Журналисты газеты уточняют, что полный маршрут поездки пока не подтверждён.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин планирует приехать с визитом в Москву на следующей неделе. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение о том, действительно ли председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву на следующей неделе.