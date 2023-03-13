Лондон, 13 марта, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE стоит менее $79 впервые с 10 января, об этом свидетельствуют данные торгов 13 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К 15:09 мск цена фьючерса на Brent с поставкой в мае снижалась на 4,75% — до $78,85 за баррель. К 15:12 мск снижение составило 4,81%, цена находилась на уровне $78,8 за баррель.

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на 5,13% — до $72,75 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта нефть марки Brent с поставкой в мае 2023 года опустилась в цене ниже $82 за баррель впервые с 28 февраля.