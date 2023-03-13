Москва, , 15:25 — REGNUM Концерн «Калашников» начал первые поставки модульного пистолета Лебедева, сообщил 13 марта президент компании Алан Лушников в преддверии выставки «Экспотехностраж», которая пройдёт с 15 по 17 марта в Санкт-Петербурге.

Модульный пистолет Лебедева, разработанный концерном «Калашников» © Пресс-служба ГК «Калашников»/РИА Новости

«Росгвардия — надёжный, проверенный и чрезвычайно важный партнер, — цитирует его РИА Новости. — В нынешней экспозиции мы делаем акцент на модульном пистолете Лебедева (МПЛ)».

Он добавил, что в 2023 году концерн начал производство пистолета и осуществляет первые контрактные поставки.

«В настоящее время партия данных изделий передана заказчику и проходит войсковые испытания», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, пистолет Лебедева ПЛК пришёл на замену «морально устаревшему пистолету Макарова советской разработки», который используют сотрудники МВД России.

Ранее ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев был награждён орденом «За военные заслуги». Награду ему в торжественной обстановке вручил президент России Владимир Путин.