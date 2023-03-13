Тегеран, 13 марта, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Восстановление отношений между Ираном и Саудовской Аравией положительно отразится и на взаимодействии Тегерана с другими странами региона, в частности Иорданией, заявили 13 марта в МИД Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Возможно и возобновление дипломатических отношений с Бахрейном, заявил официальный представитель МИД Насер Канани Чафи. Иран стремится расширять сотрудничество со странами-соседками, отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют решение Тегерана и Эр-Рияда о возобновлении дипломатических отношений.

Представители КНР, Ирана и Саудовской Аравии приняли заявление о возобновлении отношений Тегерана и Эр-Рияда после проведения трехсторонних переговоров 10 марта в Пекине.