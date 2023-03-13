Стали известны страны, куда предпочитают мигрировать миллионеры

Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Мировыми лидерами по числу иммигрировавших миллионеров стали Сингапур, Дубай и Майами, говорится 13 марта в газете Financial Times.

Дубай © Markus Mainka/Global Look Press

По данным издания, богатые граждане из-за политических кризисов и нестабильности всё чаще уезжают из Москвы, Гонконга и Нью-Йорка. Численность миллионеров в этих городах в 2022 году сократилась на 15, 14 и 12% соответственно.

Дубай, Сингапур и Майами вошли в число самых привлекательных для мигрантов-миллионеров. Также они входят в тройку лидеров среди рынков элитной недвижимости, где ожидается самый быстрый рост цен в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году число миллионеров в Австралии выросло почти на 400 000 и, как ожидается, будет расти еще больше, поскольку число богатых людей во всем мире выросло за счёт роста рынка акций и жилья.