Хельсинки, 13 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Расходы жителей Финляндии на электроэнергию осенью 2022 года выросли на 5 млрд евро, таковы опубликованные 13 марта итоги исследования Yle и университета Аалто.

Victor Lisitsyn/Global Look Press Хельсинки. Финляндия

Затраты на производство электроэнергии в стране почти не изменились, но оптовые цены выросли в среднем на 20%, сказано в публикации.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года депутаты парламента Финляндии предложили обсудить вопрос о проблемах компаний страны, возникших из-за резкого роста цен на электроэнергию.