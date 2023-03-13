Москва, , 15:14 — REGNUM В Международной федерации хоккея (IIHF) думают о том, чтобы вернуть сборную России на чемпионат мира в 2024 году. Об этом 13 марта сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближённый к руководству IIHF.

Сборная России по Хоккею © Александр Вильф/РИА Новости

«Идея IIHF состоит в том, чтобы допустить сборную России на молодёжный чемпионат мира, который стартует 26 декабря 2023 года в шведском Гётеборге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого конгресс IIHF, который пройдёт в мае, должен принять такое решение.

По информации источника, большинство членов IIHF, в том числе США и Канада, выступает за возвращение сборной России на чемпионаты мира из бизнес‑соображений. Против этого — Чехия, Швеция, Финляндия и прибалтийские страны, которые составляют половину представительства в совете IIHF.

Также отмечается, что если решение в мае 2023 года будет приниматься путём голосования всех членов, то с большой долей вероятности российских хоккеистов вернут на международные турниры. В этом случае сборная России сможет сыграть и на молодёжном, и на взрослом чемпионате мира, который пройдёт в мае 2024 года в Чехии.

Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации.