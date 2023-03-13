Мишустин заявил, что у России есть все возможности для оперативных действий
Москва, 13 марта 2023, 15:41 — REGNUM У России есть все возможности, чтобы действовать оперативно и выполнять все поставленные задачи во время кардинальных перемен во всём мире. Об этом 13 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Государственной думе.
Мишустин напомнил слова президента России Владимира Путина, который в своем послании Федеральному собранию заявил, что сейчас период кардинальных перемен во всём мире.
Премьер отметил, что у России имеются все возможности, чтобы в этой ситуации действовать уверенно, оперативно и выполнять поручения президента России, реализовывать все поставленные задачи.
Как передавало ИА REGNUM, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ориентировочно 22–23 марта состоится заседание Государственной думы, на котором с отчётом выступит премьер-министр Михаил Мишустин.