Москва, 13 марта, 2023, 15:41 — ИА Регнум. У России есть все возможности, чтобы действовать оперативно и выполнять все поставленные задачи во время кардинальных перемен во всём мире. Об этом 13 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Государственной думе.

Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

Мишустин напомнил слова президента России Владимира Путина, который в своем послании Федеральному собранию заявил, что сейчас период кардинальных перемен во всём мире.

Премьер отметил, что у России имеются все возможности, чтобы в этой ситуации действовать уверенно, оперативно и выполнять поручения президента России, реализовывать все поставленные задачи.

Как передавало ИА REGNUM, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ориентировочно 22–23 марта состоится заседание Государственной думы, на котором с отчётом выступит премьер-министр Михаил Мишустин.