Москва, 13 марта, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Мигрантов могут лишить родительских прав в случае отказа обучать своих детей в школе. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Он напомнил, что у родителей, кроме прав, есть ещё и обязанности, включающие обеспечение детей образованием.

«Если в России принято, что все дети имеют образование, то они должны это сделать, если нет, то извините, на мой взгляд, вплоть до лишения родительских прав, вплоть до этого», — сказал Фадеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СПЧ заявлял, что конституция не предусматривает лишения гражданства человека, получившего его по праву рождения. Так Фадеев прокомментировал инициативу о лишении российского гражданства иностранных агентов.