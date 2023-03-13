Москва, 13 марта, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин 13 марта провёл рабочую встречу с главой Чеченской Республики, в ходе которой Рамзан Кадыров попросил российского президента разрешить «чуть похвастаться» и отметил, что бойцы республики успешно несут службу в зоне специальной военной операции (СВО) и нацелены действовать до победного конца.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение её целей и задач», — отметил Рамзан Кадыров.

Российский президент поблагодарил чеченских бойцов за вклад в достижение целей СВО на Украине.

«Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое», — подчеркнул российский лидер.

В Москву Рамзан Кадыров прибыл еще 11 марта. На своей странице в соцсетях он опубликовал фотографии с видом российской столицы из окна. В кадре был запечатлен памятник Петру I, который находится на островке района Якиманка.

Цели СВО на Украине остаются неизменными, это — защита населения Донбасса, Херсонщины и Запорожья от посягательств современных фашистов, денацификация и демилитаризация Украины, которая вот уже более 8 лет постреливает оружием НАТО мирных граждан. Чеченские бойцы батальона «Запад-Ахмат» МО РФ находятся в постоянном поиске наиболее эффективных методов в решении поставленных задач. Так, 9 марта Рамзан Кадыров сообщил, что одной из последних разработок стал собственный дрон-камикадзе, позволяющий проводить точечные атаки на живую силу и технику противника.

«Уверен, ваши старания не пройдут зря и в скором времени мы полностью зачистим Донбасс от любой преступной угрозы», — подчеркнул глава Чечни.

В Международный женский день, 8 Марта, из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев. По словам Кадырова, парни обладают высокими боевыми навыками и целым рядом востребованных умений, способствующих эффективному выполнению оперативных задач.

Несколькими днями ранее, 4 марта, Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова — главой Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чечни Ахматом Кадыровым. Стороны обсудили молодёжную политику в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что чеченские бойцы отлично выполняют свою работу в зоне СВО, российский президент Владимир Путин заявил сегодня, 13 марта, во время рабочей встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Последний ответил, что чеченские бойцы готовы действовать до победного конца.