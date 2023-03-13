Киев, 13 марта, 2023, 15:19 — ИА Регнум. В Сумской области, расположенной на северо-востоке Украины, прогремели взрывы. Об этом 13 марта сообщает украинское издание «Страна» в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Пишут о взрывах в Сумской области», — говорится в сообщении. Подробностей происшествия пока не приводится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сигнал воздушной тревоги вновь прозвучал в Киеве и Киевской области.