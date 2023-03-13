Москва, 13 марта, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Следственный комитет России расследует атаку украинских националистов на Белгород, в ходе которой система ПВО сбила четыре ракеты и пострадала женщина. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему и установит круг лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, над Белгородом и Белгородским районом ночью 13 марта были сбиты четыре ракеты.

Известно об одной пострадавшей и повреждениях от обломков ракет в частных домовладениях. Пострадавшая женщина была госпитализирована.