Уроженцы Чечни выступят за молодёжную сборную Франции по вольной борьбе

Грозный, , 14:57 — REGNUM Молодёжная сборная Франции по вольной борьбе, которая выступит на чемпионате Европы в Румынии, полностью состоит из уроженцев Чечни. Об этом сообщает портал ММА Metaratings.

Вольная борьба © Владимир Астапкович/РИА Новости

Шестеро чеченских спортсменов заявлены в шести весовых категориях. Это Адам Бибулатов (61 кг), Хамзат Арсамерзуев (65 кг), Мухаммад-Амин Сангариев (70 кг), Магомед Делиев (74 кг), Рахим Магомадов (86 кг) и Адлан Висханов (92 кг).

Возраст всех участников чемпионата — до 23 лет. Соревнования пройдут в Бухаресте с 13 по 19 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Ереване российский боксёр Мурат Гассиев победил американца Майкла Балогуна в бою за титул WBA Intercontinental в тяжёлом весе. Спортсмену пришлось выступать в форме с заклеенными флагами России и Северной Осетии, этого потребовали организаторы поединка.