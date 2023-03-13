Депутаты Госдумы предлагают разрешить желающим служить в армии с 18 лет

Москва, , 14:56 — REGNUM Желающие смогут пойти на военную службу по призыву при достижении возраста 18 лет и после увеличения общего призывного возраста, сказано в проекте закона, внесенного в Госдуму 13 марта.

Призывники на перроне железнодорожного вокзала © Александр Кряжев/РИА Новости

Как сообщалось ранее, законопроект, подготовленный группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым, предполагает повышение возраста призыва до 21 года.

Повышение предлагается сделать поэтапным: в 2024 году призывать будут граждан в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2024 года.