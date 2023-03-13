Москва, 13 марта, 2023, 15:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на южнодонецком и запорожском направлениях Вооружёнными силами России уничтожены десятки украинских военнослужащих и техники. Об этом сообщили 13 марта в Минобороны РФ.

mil.gov.ua Гаубица Д-30 ВСУ

По официальным данным, «оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области».

На этих направлениях ликвидировано до 60 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», ВКС России применили в зоне спецоперации новейший высокоточный боеприпас «Гром».