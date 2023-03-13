РФС: участие сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии обсуждается

Москва, , 14:49 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) обсуждает возможность участия сборной России в турнире Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом 13 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Игроки сборной России по футболу © Алексей Филиппов/РИА Новости

«В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

Ранее в федерации футбола Таджикистана сообщили, что сборная России подтвердила своё участие в турнире CAFA, который состоится в июне 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Санкт-Петербурге пройдёт товарищеский матч между сборными России и Ирака по футболу.