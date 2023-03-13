Тирасполь, 13 марта, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Приднестровских студентов не собираются вызывать на военные сборы, сообщения об этом являются фейковыми, заявили 13 марта в министерстве обороны республики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Никаких повесток учащимся вузов не отправлялось и не печаталось, отметили в ведомстве.

В министерстве призвали граждан доверять только официальным источникам информации, напомнив, что все данные о военных сборах публикуются на сайте ведомства.

28 февраля в министерстве сообщили о проведении очередных военных сборов, организованных миротворческим контингентом, базирующимся на территории республики.