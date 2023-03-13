В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года

Москва, , 14:47 — REGNUM В Госдуму России был внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года, проектом закона предусмотрен переходный период до 2026 года. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Думы.

Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ © Макс Ветров/РИА Новости

Законопроект внесла группа депутатов Госдумы по главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия»).

Согласно законопроекту, призывной возраст в 2024 году в России составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Уточняется, что, несмотря на повышение призывного возраста все желающие смогут отправиться на срочную службу с 18 лет.

В случае одобрения закон может вступить в силу с 1 января 2024 года.

Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря 2022 года в ходе расширенной коллегии оборонного ведомства президент России Владимир Путин согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу о поэтапном увеличении возраста призыва граждан и введением в армии других структурных изменений.