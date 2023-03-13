Мелитополь, 13 марта, 2023, 14:46 — ИА Регнум. В школах Запорожской области изучение украинского языка перестанет быть обязательным с 1 сентября. Об этом 13 марта сообщила журналистам министр образования и науки региона Елена Шапурова.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Она рассказала, что в текущем учебном году украинский язык обязателен для всех. С 1 сентября 2022 года он был внесён в учебную программу в качестве родного языка в количестве трёх часов в неделю.

«Теперь, после референдума, согласно законам РФ, каждый человек может выбрать, какой язык он будет изучать в качестве родного», — сказала Шапурова.

Также она отметила, что у тех детей, которые хотят изучать русский в качестве родного, будет девять часов русского языка и литературы в неделю, а украинского не будет вообще.

По её словам, украинский язык с нового учебного года будут изучать только по желанию родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля президент России Владимир Путин подписал закон об интеграции новых регионов в образовательную систему страны.