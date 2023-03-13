Пекин, 13 марта, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передают 13 марта американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Артем Иванов/ТАСС Си Цзиньпин

По данным CNN, встреча состоится уже после визита Си Цзиньпина в Москву, предположительно, намеченного на будущую неделю (20–26 марта).

В сообщении Wall Street Journal отмечается, что с момента начала СВО на Украине председатель КНР не общался с Зеленским. Журналисты предполагают, что Китай намерен играть «более активную роль» для урегулирования конфликта, потому разговор и должен состояться уже после визита Си Цзиньпина в Москву.

Ранее в Москве и Пекине отказались комментировать данные о возможной встрече председателя КНР и президента России в Москве на следующей неделе.

Владимир Путин 1 марта на церемонии запуска Большой кольцевой линии московского метро заявил, что ждет Си Цзиньпина в гости и намерен показать ему Московский метрополитен.