Киев, 13 марта, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги вновь прозвучал в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Mykola Miakshykov/Global Look Press Воздушная тревога

Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, а также в частях Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем киевского режима. Звуки сирен слышали жители Киева и области, однако позднее тревогу отменили.

По данным ведомства, тревога в этих регионах вновь прозвучала практически одновременно — около 14:17 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в случае успешной попытки оккупации российского Крыма Киев будет восстанавливать «украинство» региона с самого начала.