Минобороны РФ сообщило о больших потерях ВСУ на донецком направлении. Главное из сводки

Донецк, , 14:45 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери на донецком направлении: в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, сообщает 13 марта Минобороны.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Помимо этого, ВС РФ были разгромлены три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица «Мста-Б». Также в районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики поражён украинский зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ».

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (13.03.2023 г.) Минобороны РФ

Ещё свыше 60 военнослужащих ВСУ потеряли на купянском направлении, в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики. На краснолиманском направлении, где уничтожены до 110 украинских военнослужащих, бои велись в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики.

На южнодонецком и запорожском направлениях (Угледар Донецкой Народной Республики, Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области) уничтожено до 60 украинских военнослужащих. Бои на херсонском направлении привели к уничтожению свыше 20 украинских военнослужащих.

Помимо этого, российскими средствами ПВО были сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, одна противорадиолокационная ракета HARM и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 383-й день. Подразделения Вооруженных сил России проводят наступление в районе Авдеевки и Артёмовска, которые являются одними из самых горячих точек СВО.

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