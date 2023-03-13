Донецк, 13 марта, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери на донецком направлении: в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, сообщает 13 марта Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Помимо этого, ВС РФ были разгромлены три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица «Мста-Б». Также в районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики поражён украинский зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ».

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (13.03.2023 г.)

Ещё свыше 60 военнослужащих ВСУ потеряли на купянском направлении, в районах населенных пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики. На краснолиманском направлении, где уничтожены до 110 украинских военнослужащих, бои велись в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики.

На южнодонецком и запорожском направлениях (Угледар Донецкой Народной Республики, Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области) уничтожено до 60 украинских военнослужащих. Бои на херсонском направлении привели к уничтожению свыше 20 украинских военнослужащих.

Помимо этого, российскими средствами ПВО были сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, одна противорадиолокационная ракета HARM и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 383-й день. Подразделения Вооруженных сил России проводят наступление в районе Авдеевки и Артёмовска, которые являются одними из самых горячих точек СВО.

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