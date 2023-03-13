Москва, 13 марта, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки сбили 16 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По её информации, за минувшие 24 часа российские военнослужащие уничтожили 16 беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Новокраснянка, Сватово, Нововодяное, Новоалександровка ЛНР, Егоровка, Владимировка ДНР, Васильевка Запорожской области, Константиновка и Новая Збурьевка Херсонской области.

Отмечается, что, кроме этого, средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и одну противорадиолокационную ракету «HARM».

Как передавало ИА REGNUM, по информации корреспондентов сайта «Русская весна», российские военные 13 марта осуществляют мощнейшее наступление на донецком направлении.