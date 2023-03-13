Москва, 13 марта, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на купянском и краснолиманском направлениях около 170 военных ВСУ, сообщили 13 марта в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так, на купянском направлении активными действиями российских подразделений, огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах Масютовки и Крахмальном Харьковской области, а также Стельмаховки и Розовки ЛНР.

«Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, два автомобиля», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

На краснолиманском направлении российская артиллерия нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Терны и Григоровка ДНР.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих», — добавили в Минобороны.

Также было уничтожено два пикапа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие, мобилизованные в рамках частичной мобилизации, отрабатывают на полигоне элементы быстрой атаки и захват опорного пункта противника. Видеозапись с обучением бойцов была опубликована 13 марта в телеграм-канале Министерства обороны России.