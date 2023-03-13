Мальдивы и Иран восстанавливают дипломатические отношения

Мале, , 14:42 — REGNUM Власти Мальдивских островов заявили о возобновлении дипломатических отношений с Ираном. Об этом 13 марта сообщает МИД страны.

Мальдивы Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломатическое ведомство также приветствовало совместное трёхстороннее заявление Саудовской Аравии, Ирана и Китая о том, что между Саудовской Аравией и Ираном достигнуто соглашение о возобновлении дипотношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая 2016 года Мальдивы прекратили политические отношения с Ираном, а 5 июня 2017 года правительства Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна, ОАЭ, Йемена, Ливии, Мальдив и Маврикия разорвали дипломатические отношения с Катаром. Через несколько дней о разрыве дипотношений заявили Мавритания и Коморские Острова.