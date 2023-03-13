Стокгольм, , 14:21 — REGNUM Стокгольмский международный институт исследований проблем мира опубликовал доклад о состоянии мировой торговли оружием с 2018 по 2022 год. В нем указывается, что основными экспортерами вооружений в мире оставались США и Россия, при этом в 2022 году на третье место среди импортёров оружия вышла Украина.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно отчёту, Индия остается самым крупным в мире импортером оружия, при этом в сравнении с 2013-2017 в 2018–2022 годах закупки этой страны уменьшились на 11%. Эксперты объясняют это сложным процессом закупок, а также стремлением к диверсификации поставщиков, попытками заменить импортные образцы местными.

Отмечается, что объём поставок оружия из России в Индию, которая является главным клиентом, в 2018–2022 годах по сравнению с 2013–2017 годами уменьшился на 37%.

Отмечается, что в 2022 году Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия. С 1991 по 2021 год эта страна закупала незначительные объёмы вооружений, при этом в результате военной помощи, которую оказывают Киеву страны Европы и США, Украина поднялась в списке ведущих импортеров и по итогам прошлого года заняла третье место после Катара и Индии и 14-ю строчку за 2018–2022 годы. В этот период на Украину пришлось 2% глобального объема военного импорта.