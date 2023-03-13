Киев, , 14:16 — REGNUM В случае успешной попытки оккупации российского Крыма Киев будет восстанавливать «украинство» региона с самого начала, заявила в интервью испанскому изданию El País вице-премьер Украины Ирина Верещук (перевод ИА REGNUM).

Ирина Верещук © Стрингер/РИА Новости

«В Крыму украинское государство придётся перезапускать с нуля», — признает Верещук.

Она подчеркнула, что по этой причине Киев параллельно с решением проблемы боевых действий «готовит программу подготовки резервного корпуса государственных служащих (милиция, врачи, учителя), чтобы быть готовыми к тому дню», когда Киев сможет оккупировать Крым. «Однако это не то, что произойдет в краткосрочной перспективе или легко», говорится в материале.

Испанское издание подчёркивает, что союзники Украины на сегодняшний день «с гораздо меньшим энтузиазмом» выступают за оккупацию Крыма Украиной.

Верещук отрицает, что на Украине не хватает солдат, несмотря на то, что страна уже больше года ведет интенсивные боевые действия, и несмотря на «десятки тысяч погибших».

Украинский вице-премьер также подчёркивает, что украинцы «благодарны за каждый доллар и евро, которые вы нам присылаете», однако Киеву «нужно больше оружия и больше боеприпасов».

Ранее аналитик Стивен Брайен в материале для издания Asia Times рассказал, что в Пентагоне руководят наступлением, которое Украина собирается совершить на Крым нынешней весной, и эта операция может обернуться катастрофой.

«Весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве», — рассказал Брайен. Он отметил, что США уже поставляют на Украину огромное количество военной техники, которая будет использована при наступлении в Крыму, и не исключено, что военные самолеты, которые США поставят на Украину, будут окрашены в цвета украинского флага, но под управлением иностранных пилотов.

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, в свою очередь, назвал три шага США при атаке Украины на Крым.